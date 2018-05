Las elecciones venezolanas

Puede que Maduro haya ganado la reelección porque maneja a su antojo al CNE, pero no podrá permanecer tranquilo por mucho tiempo porque los venezolanos que no comulgan con la “revolución bolivariana” han expresado el deseo de luchar de manera incansable para vivir en un sistema realmente democrático; por lo que en cualquier momento perderán el miedo y no pararán hasta sacar al sanguinario dictador. Por mi parte, encenderé una vela en solidaridad con los familiares de los venezolanos que fueron acribillados y por los que han fallecido por falta de medicinas y de comida porque el régimen no ha permitido la ayuda internacional ni siquiera por razones humanitarias.

Jhonny Muñoz