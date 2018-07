Las conductas machistas

El sábado mientras caminaba observé el atropello de un canino, su dueño lo había sacado para que lo siga mientras él trotaba. Los gemidos del animalito eran tan fuertes que todos los perros a la redonda hicieron eco y ladraron, demostrando que la solidaridad canina es mas rápida que la humana. Me acerqué para compartirle el número de mi veterinaria y el dueño del perro me respondió: “no tiene sangre, fue golpe nomás”. Le sugerí no sacarlo sin correa y me respondió que eso era cosa de chicas.

El uso de la correa para sacar a pasear a los animales no menoscaba el género de la persona. No permitamos que actitudes machistas lastimen a inocentes.

Eco. Marysol del Castillo