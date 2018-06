“Las condiciones de trabajo, el estrés y la inactividad originan enfermedades mentales”

Las enfermedades mentales en el Ecuador van en aumento, muchas personas no logran entender el porqué del cambio en su comportamiento, el estrés de la vida diaria, las condiciones de trabajo o falta del mismo, la situación económica, la inactividad, la falta de una buena alimentación y por último la politiquería, el cinismo, la mentira, el atraco y la corrupción institucionalizada que todo lo destruye son entre otras las causas que provocan depresión, ansiedad, angustia y miedo, no podemos olvidar el aumento en el consumo de sustancias psicoactivas.

Los problemas no solucionados en la infancia y la juventud generan trastornos psicológicos que cuando se llega a la edad adulta desequilibran la personalidad de quienes no pudieron solucionar a tiempo sus problemas. La adicción a las drogas, el alcohol o cualquier otro tipo de estupefacientes que en el país se encuentra con mucha facilidad desencadenan enfermedades y problemas mentales mucho más graves que no pueden ser tratados de forma ambulatoria ante el cierre de áreas de psicorehabilitación en los Centros Hospitalarios. Las faltas a la ética, la moral, la justicia y la dignidad de las personas hay que tratarlos en centros especializados antes que los responsables se sientan perseguidos políticos, olviden hechos pasados o se declaren locos de remate.

Dr. Rodrigo Contero Peñafiel