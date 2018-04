La voz de la conciencia

La conciencia es esa voz interior que no nos permite tener un sueño reparador. Esa voz interior nos obliga a actuar de una forma, y también nos dice si son correctas o no nuestras acciones, así sabremos si hemos cometido un acto indebido con consecuencias nefastas. Reconocer el perdón es uno de los mecanismos más exitosos para decirle adiós al remordimiento, y así no ver fantasmas subiendo escaleras, ya que los fantasmas solo cruzan las puertas de mi mente por las acciones cometidas a terceros. Actuemos bien para dormir bien, el perdón nos libera y, por lo tanto, nos deja descansar del peso que transportamos. Seamos equitativos y actuemos con bondad.

Javier Valarezo Serrano