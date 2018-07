“La solidaridad hacia los desvalidos nos hace mejores personas”

Creo que la verdadera felicidad consiste en servir con amor y devoción a la colectividad, con los conocimientos que hayamos adquirido en el transcurso de la vida. En este sentido hay muchas personas que sienten una enorme satisfacción cuando prestan sus servicios al público en diferentes ámbitos, como el caso de cierto médico de Guayaquil que me enteré en un reportaje publicado por un medio impreso de la localidad que cobra valores sumamente económicos la consulta por atender y curar a los pacientes de sus enfermedades. Así también he conocido que un amigo (de nombres Jorge Chango Ronquillo), preocupado por los abundantes casos de adolescentes que vienen padeciendo por problemas relacionados con alcoholismo y drogadicción, hizo cursos intensivos en la urbe porteña en un programa de narcóticos anónimos para ayudarlos a superar aquellas dolencias y desde que obtuvo la debida capacitación como operador vivencial está laborando en una clínica particular de rehabilitación de adictos a las drogas ubicado en la vía a Daule, centro que cuenta con los correspondientes permisos legales y sanitarios para funcionar. Me alegro que existan compatriotas que no escatimen ningún esfuerzo o sacrificio para colaborar en la sanación de seres humanos que padecen de diferentes clases de enfermedades o patologías.

Lic. Jhonny Muñoz Lima