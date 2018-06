“La seguridad social no prevé este tipo de operaciones financieras”

Diario EXPRESO informó que el IESS había acreditado 40, 30 y 30 millones de dólares a la Junta de Beneficencia, Solca y al León Becerra por futuras prestaciones médicas a los afiliados. Mi inquietud es que las instituciones beneficiarias no han vuelto a exigir lo que por ley el Estado está obligado a entregarles. Presumo que es nueva fórmula para que el IESS continúe siendo la caja chica del gobierno de turno. ¿Hasta cuándo padre Almeida?

La Ley de Seguridad Social no prevé este tipo de operaciones financieras, además viola el art. 103 literal e) referente a la prestación de la salud; el art. 108 inciso 2) habla de compra de servicios médicos; art. 123 el Consejo Directivo está obligado a fijar el tarifárico de dicha prestación; y, el art. 101 establece la responsabilidad de directivos, funcionarios, servidores y trabajadores del IESS por acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones, determina sanciones administrativas, económicas y penales.

Este mensaje debe ser acogido por la clase trabajadora. Están en juego sus ahorros, sus prestaciones y más beneficios sociales hoy que de un momento a otro el IESS ya no está en quiebra, no se habla de iliquidez; por el contrario, estos anticipos demuestran solidez económica. Debe demostrarse mediante una información pública. Me queda la duda por qué razones las instituciones favorecidas no continúan con su reclamo. Corresponde a los jubilados exigir el aumento de las pensiones acorde a la ley.

José Bruque Martrus