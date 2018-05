La seguridad de los exmandatarios

¿Qué es un riesgo? Puede ser una represalia, un asalto o un crimen causados por despido intempestivo o por diferencia de ideas políticas, para cuyo cometimiento se espera un tiempo y a escondidas.

Por general, los políticos están expuestos a sufrir amenazas o desquites al término del periodo de gobierno.

Considero que no hay que quitarle la seguridad al exgobernante por no ser adivinos de lo que le sucederá en adelante. Es así que todos los gobernantes del mundo, al cese de sus funciones, tienen guardaespaldas para su seguridad personal, cueste lo que le cueste al gobierno así no suceda, es obligación.

Héctor García Rivera