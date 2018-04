La reducción del personal estatal

de qué sirve la fusión de ministerios y otras entidades públicas dizque para la reducción de costos si igual se mantiene al mismo número de empleados, en ocasiones personas que no hacen nada, que ni siquiera saben cómo están ubicadas las letras en el teclado de un computador. Me consta porque lo he visto. Me parece una mofa a la ciudadanía decir que se va a reducir a 1.000 servidores públicos de aquí al 2020, cuando en el Estado hay un aproximado de 500.000 empleados. Para reducir costos, como mínimo, se debe reducir a la mitad y dejar personal calificado que sí lo hay y no llenarse de gente inepta que solo esta ahí por simples ideologías o palancas.

Lenín Bastidas Morán