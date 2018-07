“La polémica en el Ecuador sobre la educación de género”

desde el siglo XIX Durkheim decía que las modificaciones en la población son un factor importante de cambio en las sociedades. Esto en forma dialéctica forma cambios en la economía, tecnología, cultura, política, educación, deporte, etc.

La globalización se ha convertido en referente para explicar los cambios que están sucediendo. Estudiosos indican que el proceso homogeniza las distintas sociedades, a fin de conseguir un mundo único: Robertson, Gddens, el mismo premio nobel Stigliz, Castells; y el filósofo Kant ya predecía la democracia cosmopolita. En 1946 las Naciones Unidas creó la Comisión de Población y Desarrollo con un espíritu racional y de control. Las buenas intenciones siempre son apropiadas por gente que lleva aguas para su molino. Gente intelectualizada (muchos filosóficos se niegan a que así los consideren) que nunca han producido, posiblemente ni hijos, enquistados en los organismos internacionales y con lo propuesto en 1975 de que no habría alimento para mantener a la población considerando que hasta 1960 había aumentado a 3.000 millones de habitantes y hoy a casi 7.000 millones. Es pedagógico expresar que más de 70 años Europa guerrera no tiene contienda, que la aceptación de uniones de parejas del mismo sexo no produce más habitantes.

Abg. Franklin Lituma Manzo