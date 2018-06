“¿La justicia politizada?”

Sin querer queriendo entré en el Palacio de Justicia (“de la moneda”, como le decía don Alberto Gómez Granja), y en la entrada se encontraban cuatro egregias figuras de nuestra jurisprudencia.

Señor Director, como soy ‘sapo’ oí que se quejaban de la politización de la justicia con fines partidistas; quise preguntarles, pero no lo hice; solo pensé ¿por qué no hicieron algo para mejorar la administración de justicia cuando fueron poderosos y eximios magistrados de las cortes? ¿O es que, acaso, la manipulación de la justicia por parte de los gobernantes solo comenzó en la década pasada y antes no la hubo?

Miguel Ulloa Paredes