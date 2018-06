“La justicia ecuatoriana comienza a brillar independiente”

Hace más de 20 años la justicia no era totalmente independiente y mucho más en la última década perdida, donde bastaba que el expresidente hable en las malhadadas sabatinas contra los jueces que no estaban con sus ideas y no habían juzgado contra los opositores, para que el Consejo de la Judicatura les cancele

El cambio de gobierno con Lenín Moreno de la misma ideología, creíamos que iba a continuar el totalitarismo autocrático, pero nos equivocamos. Ha dado un giro de 180 grados con su diálogo nacional, la consulta (5 referéndum y 2 consultas) que el pueblo pedía a gritos, la independencia de poderes, el nombramiento de Ministro de Finanzas, adepto al ente privado, el ministro de RR. EE., en lugar de la ideología va por la diplomacia profesional; como que está apuntando la direccional a la izquierda y toma decisiones de la derecha, como China comunista que obra como capitalista. Está obrando con una transparencia que nos lleva a una democracia con su mandante el pueblo. El referéndum 3 de la consulta “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución para reestructurar el Consejo de Participación ciudadana y Control Social...”? ganó rotundamente, creándose el CPCCS-T que está obrando con transparencia; capítulo especial pertinente que mencionaremos aquí, que ha descalificado y ha destituido al CJ, con lo cual cambiará la justicia dependiente del ejecutivo y comenzará a brillar con independencia.

Ing. Marco A. Argüello Ruiz