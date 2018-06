La influencia del idioma inglés

Nuestro idioma, el castellano, está siendo influenciado por el inglés. Muchas palabras en ese idioma se han generalizado y son de uso común. Por ejemplo: yes (sí), please (por favor), thank you (gracias), excuse me (perdóneme), I am sorry (lo siento), etc.

Otra situación lamentable es la de los profesores de inglés que no saben inglés, ya sea porque no tienen título académico de profesor del idioma o porque se dio el aumento de 8 horas reloj a los maestros y muchos de ellos para llenar su carga horaria tuvieron que impartir la asignatura sin conocer los fundamentos de ella. Resulta más criticable el caso de quienes tienen el título pero desconocen el contenido de la materia.

Ricardo Ordóñez J.