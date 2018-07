La importancia del recurso humano

Cuando el recurso humano de una empresa no está motivado es el saco roto por donde huirán los recursos financieros sin que las labores de control y auditoría los detecten.

Acudí a una papelería para comprar un sacapunta y el vendedor me lo entregó en una funda grande. Le pregunté si no tenía una más pequeña y me dijo que no porque el supervisor cree que no se debe tener fundas de tamaños diferentes.

El problema de identificar el tamaño de las fundas al momento de hacer la reposición, era tan mayúsculo para el supervisor que prefirió eliminarlo sin importar su funcionabilidad y costo que ellas representa.

Econ. Marysol Del Castillo