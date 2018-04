La gastronomía ancestral

Felicito a EXPRESO por realzar nuestra gastronomía ancestral. Me llega al alma el tema ya que mi abuela Enriqueta (como buena serrana que era y gran cocinera) me crio a base de esos inolvidables locros de papa con granos y cereales; como yo era su único nieto me engreía con el jucho (colada de arroz de cebada con capulí, manzana y durazno); con el chapo de máchica y con el champú de harina de maíz con mote. Estos postres se siguen preparando en mi casa y los comparto con vecinos, también de origen interiorano, que los aprecian por deliciosos y nutritivos. Debería incentivarse su consumo (con las recetas) ya que los jóvenes desconocen del tema.

Miguel Ulloa Paredes