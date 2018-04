La formación en los hogares

Miles de estudiantes iniciaron un nuevo ciclo escolar. Corresponde resaltar la responsabilidad que tienen los padres de familia en cuanto al aprovechamiento escolar de sus hijos, no es justo que los padres pretendan hacer descansar toda esa responsabilidad en los maestros. Y es reprochable que padres que, pudiendo hacerlo, renuncien a su obligación y culpen al sistema educativo por no llenar el espacio que ellos abandonan. No es justo culpar a ningún docente por la violencia juvenil y el consumo de drogas, ni por el trato irrespetuoso a los maestros o condiscípulos, ni por los embarazos de niñas adolescentes. Los malos modales y falta de cortesía se aprenden desde el hogar.

Mario Vargas Ochoa