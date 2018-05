La familia, el principal motor de la sociedad

Los esposos encienden la llama que dará calidez al hogar. Son el motor principal de la familia. Son ellos quienes marcan el rumbo a seguir por esa nave que despegó en el momento en que papá y mamá fundieron su espíritu. Y esto no quiere decir que no existan diferencias de opinión entre ellos, que en ocasiones causan malestar. Esto ocurre en todos los hogares, y no debe ser motivo para que se forme un abismo sin solución. Hay que encender todos los días esa hoguera. Colocando más y más leña -entiéndase comprensión, tolerancia, paciencia, prudencia...-, con lo que se conseguirá que el amor entre los esposos se fortalezca, y tengamos hogares luminosos y alegres.

Dr. Mario Monteverde Rodríguez