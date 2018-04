La educación a los hijos pequeños

En un supermercado vi escenarios cuyo correctivo es exclusivo de los padres. En la sección panadería dos niños cogieron el rollo de fundas y las arrancaron todas. Su mamá hablaba por celular cerca de ellos.

En dicho lugar hay un letrero que prohíbe subir niños en los carros de compras para evitar que se caigan. Esa advertencia está al ingreso, pero muchos padres lo ignoran y utilizan dos carros de compra, uno con los hijos y otro para las compras. Al ver esta anormalidad un empleado hizo la observación a la madre y ella respondió: “tú cállate, si se caen aquí, me lo pagan, y si por el golpe se muere, me lo entierra, pero gratis no se la van a llevar”.

Econ. Marysol del Castillo