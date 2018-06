La dura realidad de quienes cumplen sentencia tras los barrotes

Como cualquier ciudadano en algún momento me tocó ser víctima de la delincuencia y por suerte no perdí la vida (porque esquivé una puñalada) aunque me despojaron de la maleta que cargaba llena de ropa en aquella ocasión cuando retornaba de viaje e iba rumbo a mi lugar de residencia ubicado en pleno centro de Guayaquil.

Claro que por esta amarga experiencia, que me produjo una terrible crisis nerviosa, llegué hasta a maldecir a los responsables del robo, pero después de manera calmada tomé la decisión de perdonarlos y dejar que Dios se encargue de juzgarlos (no confío en la justicia terrenal). A propósito de esto, siento mucha pena por el sufrimiento que pasan las personas que permanecen privadas de la libertad en las cárceles del país por los delitos cometidos porque sobre todo son seres humanos (a pesar de las malas acciones que han hecho) que deben contar con las garantías dentro de los recintos carcelarios para tratar de regenerarse -aprender algún oficio o estudiar una carrera- y luego de cumplir con sus sentencias reintegrarse sanos y salvos a la sociedad; sin embargo, sucede que en ciertas ocasiones salen muertos no solo por riñas entre presidiarios que los encargados de los presidios no logran controlar sino también por graves enfermedades adquiridas por hacinamientos y condiciones antihigiénicas. Ojalá que mejore la situación que viven hoy los reclusos, especialmente de los quieren rehabilitarse.

Lic. Jhonny Muñoz Lima