La deliciosa tradición de tomar caldos saludables en Guayaquil

A los guayaquileños de antaño nos criaron tomando exquisitos caldos porque aseguraban nuestros padres que constituían un gran alimento, en las meriendas no faltaba la sopa de fideo con queso y en los almuerzos dominicales era fijo el caldo de gallina criolla; un médico amigo me recomendó tomarlo caliente para combatir la gripe. En el mercado de Cuenca y la Séptima todavía acuden octogenarios y nonagenarios a desayunar este caldo donde Clarita, quien cocina doce gallinas en una olla grande, que según los ancianos los mantiene fuertes y lo toman desde jóvenes. El caldo de bagre grande también lo preparaban nuestras madres, además el público lo consumía mucho en los lugares del primer piso del Mercado Central. El caldo de bocachico ya no lo preparan porque este pescado de río desapareció, fue tan apetecido que el guarachero Alfredo Barrantes le dedicó una canción; pero ahora se consume el encebollado que es un caldo de albacora.

Se mantiene el laborioso caldo de bola de nuestros abuelos y el caldo de pata de res, pero este no es aconsejado por los nutricionistas porque contiene mucha grasa, aunque su parte gelatinosa es medicinal para los huesos. Pues bien, los adultos mayores continuamos con esta deliciosa tradición de tomar caldos saludables (sin grasa), pero a los jóvenes no los convencen ni los de vegetales.

Lic. César Burgos Flor