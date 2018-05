Insalubridad en Villa España 1

En Villa España 1, etapa Málaga, en Guayaquil, podemos encontrar más de un solar vacío y sin cerramiento, los mismos que son mal utilizados y se llenan de basura y vegetación.

Es insalubre mantener basura en casa por más de un día; por eso, pienso que debería de ser recogida por lo menos todos los días y no pasando un día como es actualmente e incluso debería de ser recogida dos veces al día en toda la ciudad.

Es un tema importante y las autoridades no han tomado medidas. No basta con sostener que deben acostumbrarse al horario de recolección. No basta con eso, eso no es suficiente.

Omar Córdova Gavica