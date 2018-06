“Hace falta más educación vial”

Para garantizar el flujo vehicular y crear una cultura vial como asegura la ATM al imponer exageradas multas a quienes bloqueen las intersecciones, no hace falta aplicar esta medida draconiana, porque primero debe la ATM ocuparse de sincronizar los semáforos que en gran medida son los culpables para que un conductor se quede atrapado en una intersección aunque estuviera cruzando en luz verde al ingresar en esta. También debe implementarse una verdadera campaña de educación vial especialmente dirigida a choferes de buses que son los culpables del caos vehicular pues se detienen donde les da la gana, se pasan los semáforos en rojo y no circulan por su carril obligatorio, etc.

Ing. Jorge Nazri Adum B.