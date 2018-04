“Frente al narcoterror, la patria clama liderazgo”

Once años perdidos durante los cuales nuestra Constitución fue sistemáticamente violada y el gobierno terminó destruyendo la economía, el periodismo sufrió acoso, la corrupción campeó en las esferas públicas, el nivel de endeudamiento nacional superó el 40 % permitido, nuestras FF. AA. fueron debilitadas, la frontera norte fue abandonada, nuestro límite ya no es Colombia sino la narcoguerrilla, etc.

El narcoterrorismo ya es evidente y debe ser enfrentado estratégicamente con ayuda internacional, sin taras ideológicas. Señor Director, el gabinete ministerial debe reestructurarse íntegramente. La patria clama por liderazgo.

Dr. Manuel Posso Zumárraga