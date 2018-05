Femicidios de nunca acabar

Me he quedado conmocionado por los infaustos acontecimientos de crónica roja que han venido sucediendo en los últimos días. Por supuesto que de los hechos de sangre ocurridos los que más conmueven a la sociedad son los relacionados con los casos de femicidios (además de los sicariatos) que pese al endurecimiento de penas para los responsables no cesan en el Ecuador. Sobre este penoso tema me enteré que precisamente el Día de la Madre una joven mamá fue victimada por su compañero sentimental en el Guayas. Creo que cuando dejemos entrar a Dios en nuestros corazones y pongamos en práctica sus sabias enseñanzas, podremos vivir siempre en paz.

Lic. Jhonny Muñoz Lima