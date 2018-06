Familia: “No vivamos por separado”

Estudios demuestran que una vida familiar armónica es un claro camino para una existencia sin sobresaltos de salud. Por eso, hay que reunirse de vez en cuando con la familia, departir momentos de semblanzas, algarabía y amor, recordar momentos efímeros de felicidad y tertulias. No vivamos por separado, reunirse en familia es una bendición de Dios.

No importa lo pobre que sea una persona, si tiene familia es una persona muy rica. La familia no siempre es de sangre, la familia son las personas en tu vida que te quieren en la tuya, son aquellas que te aceptan por quien eres, aquellas que harían cualquier cosa por verte sonreír. Valora a tu familia, no esperes a que sea tarde y te arrepientas de por vida.

Javier Valarezo Serrano