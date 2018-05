Evaluar a los ministros por el resultado de sus gestiones

Es plausible la reciente decisión del presidente de evaluar a sus ministros por los resultados de su gestión y removerlos cuando esta no es la esperada. Esperamos que no se detenga en este empeño, porque hay varios funcionarios reciclados del correato, cuyas evaluaciones de gestión no resistirían el menor análisis. Era evidente el proceso de selección que seguía Correa para elegir a sus colaboradores, primero el desdén hacia todo aquel que tenía algo de experiencia, total algo aprenderían con el paso del tiempo los elegidos. Segundo, el desconocimiento de leyes y reglamentos era un valor añadido, porque algún ingenuo debía firmar documentos comprometedores y asumir las responsabilidades que el mandamás rehuía. Tercero, para cumplir sin chistar las órdenes superiores, un alto grado de sumisión era indispensable.

Hugo Romo Castillo