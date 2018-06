En Salinas hay calles polvorientas

desde que el expresidente resolvió hacer provincia a Santa Elena, es decir Salinas, La Libertad, etc., el Consejo Provincial del Guayas lo olvidó, deslindando esta parte del país de su cronograma de trabajos. Y si en tiempos del economista Lapentti se hicieron algunos trabajos en el malecón y calles aledañas, podemos darnos cuenta que los municipios que han sido electos en Salinas, especialmente en la ciudadela La Milina que tiene edificios de primera clase, escuelas, etc., no existe una sola calle para entrar de la carretera hacia el mar. Todas tienen huecos y el polvo es el primer invitado de la ciudadela causando muchas veces enfermedades a los más pequeños impidiéndoles salir de sus casas.

Ing. Edgar Diminich M.