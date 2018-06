“En política hay que deshacerse de los lastres”

La manera más eficaz para deshacerse de lastres, políticamente hablando, es simple y llanamente tomar la decisión, y decir: “te vas”.

No es lo que estamos viendo, esperar a que sean otros quienes tomen la decisión y los destituyan, los censuren o cualquier otra cosa. Las decisiones se toman y se ejecutan, no se espera a ponerlas en otras manos. No se elige un presidente para que se escude en decisiones ajenas. Queremos un presidente que tome decisiones por sí y ante sí. Hay que deshacerse de los lastres que dejó el correísmo. Actitudes prepotentes como las de la Judicatura evidencian la falta de argumentos legales, que es lo que menos se espera de quienes “administran” la justicia.

Ing. José Jalil Haas