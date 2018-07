En el fútbol y en la política

El Mundial de fútbol hasta la presente fecha nos deja una lección, lo colectivo pesa más que lo individual, las grandes estrellas tuvieron que regresar a sus países con más pena que gloria, demostrando que no es posible que una sola persona pueda resolver todos los inconvenientes que se presentan en la cancha.

De igual manera que en política no puede un individuo resolver todos los problemas del país, si no se trabaja en equipo y con metas definidas. En el fútbol cuando no hay los resultados deseados se cesa al entrenador y en lo político también con la revocatoria del mandato por incumplimiento del programa.

Édgar Villacrés Intriago