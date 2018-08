“El VIH infecta a muchos ciudadanos descuidados”

M illones de personas en el mundo y miles en Ecuador han fallecido contagiadas de VIH-sida, pero esto no parece importar a muchos hombres y mujeres que gustan de mantener intimidad indiscriminadamente e incluso sin utilizar protección. Si bien el VIH-sida ha pasado a convertirse en una enfermedad ‘común’ que se la puede combatir o controlar con los fármacos disponibles y los pacientes pueden sobrevivir con el mal por décadas, persiste el temor en la población ante la posibilidad de contagiarse por sus “experiencias pecaminosas” o no guardar fidelidad a la pareja de siempre. No queda más que cuidarse y hacerse las pruebas, sobre todo los que tienen mayor riesgo de infectarse por su forma de vida.

Lic. Jhonny Muñoz Lima