El valor de las personas

La soledad es un veneno que mata lentamente, no tener amigos con quienes charlar, pareja o con quién compartir la vida ni mantener lazos familiares son factores que a la larga acortan la esperanza de vida. La soledad, el aislamiento y el no acudir a relaciones sociales tiene un efecto negativo. La vida es corta deje de gastar el tiempo con personas equivocadas y que no le permiten ser feliz, si alguien le quiere en la vida hará un espacio para usted, sin necesidad de luchar por uno, nunca se queje con la persona que constantemente le ignora. Recuerde valorar no a las personas que le acompañan en los mejores momentos, sino aquellas que están a su lado, en los peores momentos.

Javier Valarezo Serrano