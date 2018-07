El teatro es más que escenas desagradables y vocabulario ordinario

Me apena mucho lo que está pasando en mi Guayaquil. Somos un grupo de amigas que aprecia el arte, la música, el teatro y siempre acudimos a sitios de esparcimiento buscando eso, pero qué chasco nos hemos llevado al ir una noche a escuchar lindas voces de amigos cantantes y encontrar poquísimas mesas con público. Fuimos a otro sitio y resultó igual, llegamos otro día buscando reírnos con una obra, a un Teatro de mucha capacidad de bancas las cuales estuvieron llenas, y cuál fue la sorpresa, encontrar a dos buenos actores, los conocía de antemano con tal cantidad de vulgaridades que decidimos abandonar el Teatro. Soy de mente amplia, nada de mojigatería pero cómo es posible perder el tiempo en escenas de muy mal gusto, ademanes desagradables, ¿es que acaso no existe quien haga un libreto gracioso sin caer en vulgarismos? Y lo que más nos llamó la atención fue ver cómo el público festejaba. Me pregunto ¿qué le estamos dando a nuestro pueblo que cada día lo hundimos más en estos programas sonsos, sucios? El Teatro es un medio que debe enseñar cultura, no inmundicia y los actores deberían estimarse y no aceptar dichos argumentos. Qué diferente fue la noche que estuvimos en La Bota riéndonos con Lucho Mueckay, fantástico, un deleite.

Debería existir un organismo que controle la calidad de los programas,y que obligue al público a apreciar el verdadero arte, a aprender a reir sin vulgaridad.

Martha Jurado Rodriguez