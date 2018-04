El respeto a la naturaleza

Recuerdo que cuando salía de vacaciones de la escuela y luego del colegio iba a la finca de mi abuelo en la vía Quevedo-El Empalme, donde además de colaborar en las labores agrícolas disfrutaba del aire puro, así como de la comida que se preparaba en fogones con leña. Fue una etapa inolvidable que me permitió aprender a respetar la naturaleza. Por eso no me sorprende que mañana domingo los alumnos de la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil participen en la competencia atlética abierta “Corro por la Tierra”, que servirá para el mantenimiento y conservación de los 340 árboles nativos sembrados luego de la edición del año anterior en la vía a la costa.

Lic. Jhonny Muñoz Lima