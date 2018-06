El proceder de las mascotas

Se conoció la historia del perro pitbull que sería sacrificado porque mordió los genitales del hombre que ingresó a una casa para violar a dos niños que forman parte de lo que el animal considera su familia.

La actitud del can fue de protección pero la demanda del violador se basa en que después de la mordida del perro su vida cambiaría totalmente, debido a que le arrancó los testículos. La pregunta es ¿si el perro no hubiera estado presente para defender a los menores de edad, la vida de los niños hubiera cambiado o no? Es necesario que en Ecuador se identifique los casos de defensa que ejercen los perros por sus amos a efecto de que no se los sacrifique.

Eco. Marysol del Castillo