El perdón como herramienta

Si algún día cree que no le queda nada en la vida, un amigo verdadero estará a su lado. Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo siempre será un hermano. El amor no es tener sexo, el amor es querer, cuidar, respetar, compartir y departir y dedicar tiempo a la persona amada.

El perdón es una herramienta muy poderosa, que libera el alma y está conectado con la bondad, y el amor es la forma primordial para el perdón.

La fe en Dios es la que siempre le da esperanza y sanación de vida y nunca le falla, donde deposita su confianza en Dios está garantizada su vida, para que nada ni nadie pudiera lastimarle en tu contra.

Javier Valarezo Serrano