El peligro del ruido ambiental

Sugiero detenernos a analizar el peligro que representa el ruido en nuestra vida. La mayoría de la población no se imagina el perjuicio de que son objeto cada día en todas partes de la ciudad, aun existiendo ley al respecto. Considero urgente que las autoridades del ramo no busquen la solución en subir costo de multas, aunque en otros casos haya resultado positivo; creo imprescindible educar a la población dedicada al manejo de automotores para que no piten, no coloquen retumbadores en sus carros y disponer hacer cumplir la ley. Deberían estructurar clases educativas en los medios de difusión, escuelas de conducción, cooperativas de buses, taxis, ATM, que instruya a todos no pitar, etc.

Arq. Rodolfo López Osorio