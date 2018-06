“El país requiere de políticos honestos, honrados, veraces y capacitados”

Vemos muy a menudo gestiones político administrativas que dejan mucho que desear. Acciones interpretadas por personas no calificadas en ninguno de los sentidos. Personas que fueron favorecidas por la votación popular, por excelentes campañas de marketing y que lograron llegar al corazón del pueblo ofreciendo cambios y regalías de las que luego se olvidan con facilidad, faltando a sus promesas y muchas de las veces aprovechándose de su poder para enriquecerse ilícitamente. Estamos cansados de ser testigos de muchos de estos casos. Y es que somos espectadores no activos, que solemos comentar, juzgar, criticar, pero no participar. Preferimos la comodidad y la ausencia pasiva. Y es que ser político comprometido no es fácil. Requiere de muchos sacrificios, preparación, liderazgo y tener la humildad suficiente para tolerar sin que nos preocupe, las críticas y señalamientos de muchos. Pero también es una buena oportunidad de servir y de entregar todas esas capacidades, virtudes, aprendizajes, experiencias, que muchos poseen, en bien de toda una comunidad. Oportunidad de dejar huellas y hacer patria.

El país requiere de políticos honestos, honrados, veraces, capacitados, íntegros y con deseos de entregarse sin reparos por el bien común.

Dra. Esperanza Rendón de González