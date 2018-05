El libro que nunca llegó

¿Quién en la aduana estará leyendo el libro que mi hermana me envió desde Bélgica como regalo en diciembre y aún no lo recibo? He vivido en Ecuador desde hace 4 años y amo este país y su gente. El único problema que tengo es la falta de un sistema postal que funcione bien. Leí en mis diarios favoritos que el ecuatoriano promedio lee medio libro por año... sin embargo, este no es mi caso. Que una simple carta, de donde sea, llegue lleva meses. Estoy empezando a pensar: ¿Podría ser que Bélgica está en la lista negra por alguna ‘extraña’ razón? Todavía me queda un poco de esperanza para que las cosas mejoren ...y para recibir mi libro.

Mia Venster

Puerto López, Manabí