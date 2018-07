El edificio de la Unasur

Una muestra del despilfarro y manejo caprichoso de los recursos públicos por parte del principal de la fracasada revolución ciudadana, es la construcción del edificio en la Mitad del Mundo para destinárselo a Unasur, siguiendo la novelería de la revolución del siglo XXI. Ventajosamente esta institución no cumplió con los fines para los que fue creada. Felicitamos al Gobierno por su decisión de retirar el edificio a Unasur, pero no estamos de acuerdo con que el mismo se entregue a una institución indígena, porque no es funcional para que allí se instale una Universidad Indigenista. Pensamos que ese edificio debe ser entregado al Consejo Provincial de Pichincha.

Gustavo Chiriboga Castro