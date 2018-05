“El domingo se realizaron unas elecciones irracionales en Venezuela”

El domingo se llevó en las urnas una farsa descarada por parte de la dictadura de Maduro al tener la paleta electoral 10 veces su foto, registrar a los ciudadanos con el famoso carné de ayuda social (puntos rojo) antes de votar, tener a los dirigentes políticos apresados o inhabilitados. De 20,5 millones de electores solo fueron a sufragar el 46 % (según el gobierno) de lo cual declaran que Maduro sacó algo más de 5 millones, lo cual representa apenas el 25 % de los electores.

Señor Director, no se puede apreciar como ganador; sin embargo, si bien no se puede decir que Venezuela sea un país con dos actores armados en escena, es totalmente atípico porque es necesario un corredor humanitario indefinido lo cual contrasta con su definición de ser temporal.

La ola migratoria es devastadora para los países fronterizos, pero la dictadura no quiere reconocer la crisis en que vive el pueblo y no permite la entrada de la ayuda internacional porque no se le puede entregar al gobierno por así estar establecido ya que la entregaría solamente a sus partidarios, prefiere gastar en armas y equipos tecnológicos para espiar a sus opositores. Con ironía llama al diálogo nacional.

Abg. Franklin Lituma Manzo