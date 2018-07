“El dinero producto de la corrupción debe ser devuelto”

No solo se contentaron con ‘asaltar’ las arcas fiscales hasta convertir el país en uno de los países más corruptos y que revivió sin control toda la década infame. Este brutal descaro de inmoralidad no les fue suficiente, se enriquecieron a través de contratos que celebraban con empresas nacionales e internacionales, presuntamente. No les fue bastante llevarse más de $ 30 millones, ni con haber despilfarrado la más grande riqueza del Ecuador.

Todos estos robos están en manos de la Fiscalía, que sigue su debido proceso para recuperar todo y seguir la ruta del dinero, que está en poder de algunos “compañeritos de la 35”, que están a buen recaudo en bancos y paraísos fiscales, a nombre de testaferros, parientes o compañías fantasmas, presuntamente.

Por otra parte ya está identificada una mínima parte de los beneficiarios del “hurto a los recursos públicos” siendo indispensable la colaboración de organismos internacionales y de justicia nuestra para hacer el seguimiento y ruta para su devolución. Tal es así, que la Asamblea ha presentado un proyecto de ley para buscar el dinero como “producto de la orgía de la corrupción correísta”. La iniciativa contempla que los involucrados en esos actos inmorales devuelvan el dinero con el que se beneficiaron, lo que creo será imposible. Lagarto que traga, no vomita. El deber de todos es insistir en que se identifique con nombres, autores, cómplices y encubridores de personas que ostentan fortuna que no pueden justificar.

Lic. Robespierre Rivas R