La esencia del desarrollo profesional no ha variado a pesar de que ha pasado de las sesiones presenciales a las virtuales y las plataformas tecnológicas, el aporte del siglo XXI se usa profusamente, lo cual constituye un aporte del Ministerio de Educación, que no es desdeñable. Ahora, el análisis de la metodología encontramos que siempre es la misma, los docentes son receptores de conocimiento, el facilitador sobre el participante. El pedagogo Alfonso Pesantes Martínez propone el desarrollo profesional invertido, que consiste en pasar de receptores a creadores de conocimiento. El mérito del docente es más alto porque no lo hace desde la teoría, sino también desde la práctica.

Ricardo Ordóñez J.