El cuidado de las mascotas

La muerte del perro más feo del mundo me lleva a la reflexión de cuán importante es cuidar a nuestras mascotas no solo para que participen en concursos, exposiciones, etc., sino para que tengan una vida digna. Ellos son parte de la familia.

El bienestar de la mascota se sostiene en tres ejes: tiempo que se utilice para cuidarlo, alimentación y atención veterinaria. En este feriado, muchas mascotas quedan en sus hogares, aguantando frío, sol, sin agua y comida; en cambio ellos pagan dicha acción cruel con felicidad cuando llegan sus amos.

Existen hoteles de mascotas de todo precio que pueden cuidarlas en ausencia de sus dueños.

Carlos Cordovez de la Gasca