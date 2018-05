Educación: “¿Los cambios son de forma o de fondo?

desde que recuerdo cada gobierno aplica cambios en el sistema educativo y todos ellos usan los mismos argumentos: “para alcanzar la excelencia...para prepararnos al nuevo milenio...para una sociedad más justa, equitativa...”, etc.

Cuando en la presidencia de Rodrigo Borja cambiaron la designación de los niveles educativos, antes de preparatoria a 6° primaria y 1° a 6° secundaria, para hacer 1° hasta 10° básica la primaria ¿fue cambio de forma o de fondo? Creo que uno de los argumentos para hacerlo fue que para el 1° año de secundaria todavía eran niños y esto ocasionaba un “shock emocional” al alumno. Comentario personal es que los años transcurridos desde esa implementación han demostrado que los jóvenes maduran mucho más lento.

Se decide eliminar rigor de materias técnicas...se decide prohibir enviar tareas a las casas...se decide eliminar ciertas materias e implementar otras (como el estudio del quechua) ¿Cuánto tiempo debemos esperar para ver los resultados? ¿O todo volverá a ser modificado en uno o dos años?

Entonces podemos deducir que realmente no existe, o no lo difunden como una prioridad nacional, la visión de nuestro sistema educativo y los objetivos a largo plazo (estoy convencido que no existe porque una visión no puede ser hecha ni aprobada por un gobierno de turno sino por un gran acuerdo nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad para que pueda ser respetada y mantenida en el tiempo).

David E. Ricaurte Vélez