Decisiones equivocadas

He visto con profunda extrañeza cómo individuos que tuvieron el poder político en sus manos, ahora que tienen que responder por sus malas actuaciones, se llenan de soberbia y se creen dotados aún de esa prepotencia que los caracterizaba. Uno manifiesta que no se presentará a cumplir una orden judicial porque una hija suya ha sufrido un ‘grave’ accidente de ‘tráfico’. Y otro, paladinamente a través de su defensor, manifestó que no acudirá a rendir versión. ¿Qué está pasando en el país con ciertas personas y grupos que quieren y pretenden aún manipular los órganos de justicia a su antojo, burlándose de toda disposición legal y órdenes judiciales, la justicia y las leyes?

Dr. Félix Bobadilla Bodero