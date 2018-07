Cumplir el mandato judicial

Es posible que tengamos que seguir soportando los estribillos del exgobernante, quien dice que no conocía a quienes son acusados y pasaron por su gobierno. La pregunta es qué hacía esta persona dirigiendo el Ecuador que no se enteraba de lo que sucedía ni conocía a la gente que cometía los delitos hoy desempolvados. Decía que era el mejor presidente en nuestra historia haciendo creer que era un estadista, sin conocer que para ello debe pensar en las próximas generaciones, y no las siguientes elecciones. Ahora que tiene la oportunidad de pasar el terremoto sembrado al cumplir la orden judicial se niega; ante los fusiles y uniformes de policías pidió que lo maten.

Abg. Franklin Lituma Manzo