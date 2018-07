Cuidado con personas alrededor de cajeros

El sábado a las 07:05 en el cajero de un banco en los exteriores del hospital R. Gilbert, fui abordado por tres tipos (uno me pidió que le ceda el puesto, y cuando fue mi turno se acercó otro a decirme “no señor, debe aplastar ese botón...”), y sin darme cuenta me cambiaron mi tarjeta y hasta reportarla al banco me sacaron $ 300 y $ 50 en tiempo de celular. Presenté la denuncia, pero los bancos deben ayudar a la ciudadanía revisando las cámaras con los usuarios y más si somos de la tercera edad y colocando las fotos de estos ladrones en los cajeros y no esperar el proceso engorroso de estas denuncias, pues hasta que decidan revisar las cámaras por pedido de la fiscalía estos ladrones ya han asaltado a más personas.

Rafael Villacís García