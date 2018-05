“Cuando un extraño lo tutea”

Al salir del estacionamiento de carros observé esta escena: Una mujer recibió dádivas de un hombre, este se aleja unos pasos y ella le dice: “Dios te bendiga”. El hombre regresa y le corrige “Debes decir que Dios le bendiga, no me tutees. Soy abogado”, y se alejó. La mujer se puso triste, cuando pasé cerca de ella, me preguntó: ¿Y tú qué profesión tienes? Al escucharla entendí que su traducción del quichua dificultaba el uso del usted y su respectivas formas. Al estudiar otro idioma, se aprende los pronombres personales y siendo “tú” uno de aquellos, facilita su aparición en escena no por irrespeto sino por elemental conocimiento de Gramática pero su uso no denigra a quien se dirige.

Ing. Isabel de Cordovez