Por los medios de comunicación conocemos que la Fiscalía del Guayas está centrando sus esfuerzos en determinar el lugar por donde los dos jóvenes que fallecieron al caer de un avión entraron a las instalaciones del aeropuerto de Guayaquil, para determinar responsabilidades.

El lugar del ingreso ilegal de los menores no tiene relación causal alguna con el resultado de muerte, ni siquiera con el acto de tráfico ilegal de personas. No obstante, sí constituye un indicio más que puede llevar a descubrir a los verdaderos autores de una acción delictiva que constituye el llamado “coyoterismo con muerte” y no homicidio culposo, que es inaplicable al caso.

Carlos Cortaza Vinueza