Con multas onerosas no se tiene mejores choferes

Me hago eco del reporte de EXPRESO respecto a las multas de tránsito, y manifiesto estar totalmente de acuerdo con la posición de la vicealcaldesa Tabacchi, respecto que se deben de revisar los montos, ya que los mismos no están acordes con la realidad económica que vive el país.

No estoy de acuerdo con la posición tomada por el alcalde de la ciudad y las autoridades de Tránsito Municipal, que dicen que estas multas no son recaudatorias y que van en beneficio de una sociedad ordenada, Tamaña justificación para algo que no tienen ni pie ni cabeza. ¿Cómo se puede argumentar que con onerosas multas se van a tener mejores conductores?

Francisco Alcívar Villegas