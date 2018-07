Colegios: Ideología de género

El ministro de Educación de Bolivia afirmó que por respeto a los padres, no se introducirá material con ideología de género en el currículo escolar. Las declaraciones se realizaron el 13 de julio, a raíz de un video que muestra una sala donde niños de educación preescolar del colegio Club de Leones, en La Paz, escuchan el cuento titulado Berta y Rita, de la ONG Save the Children International Bolivia. “Hemos establecido que en el caso del Ministerio de Educación y en el caso curricular, no vamos a incorporarlos (ideología de género), en un marco de respeto a la decisión de los padres de familia a tomar una decisión sobre la educación que sus hijos reciban”, dijo el ministro.

Dr. Mario Monteverde R.